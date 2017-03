Thực hư bùa yêu: Cẩn thận kẻo bị lừa tiền!

Bác sĩ Bế Thị Hiển Trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện tâm thần Mai Hương: Cẩn thận kẻo bị lừa tiền!



Nếu bùa yêu có thể giúp cho một người chồng hoặc vợ đang đi ngoại tình mà quay trở về yêu thương vợ con được thì tốt quá. Mà nếu như thế thì cả thế giới họ sẽ mua để giữ chồng giữ vợ chứ không riêng gì những người phụ nữ hoặc đàn ông Việt Nam.



Nhưng nếu phân tích về mặt con người thì sẽ thấy thật vô lý nếu tin rằng bùa yêu có thể chữa được “bệnh” ngoại tình của chồng/vợ. Hoặc có thể làm một người từ không yêu bỗng trở nên yêu người bỏ bùa mê mệt.



Đấy là còn chưa kể đến việc sử dụng bùa ngải đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào, vì mỗi dân tộc lại có những loại bùa yêu khác nhau.



Bản thân tôi, tuy chưa thấy có trường hợp nào bị tâm thần sau khi sử dụng bùa yêu, mà chỉ có những trường hợp đi gọi hồn, áp vong rồi trở về bị tâm thần. Nhưng mọi người cũng cần phải tỉnh táo, kẻo bị lừa tiền !



GS. TS Trần Trí Dõi: Bùa yêu có thật mà không thật



Là người nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số, cho nên, tôi đã trực tiếp đi đến rất nhiều những vùng dân tộc khác nhau.



Ở đâu, người ta cũng kể chuyện về các loại bùa ngải. Đó là những câu chuyện huyền bí và rất hấp dẫn người nghe. Nào là chuyện bùa hại người; rồi chuyện bùa yêu, một người nếu thích người kia, chỉ cần bỏ bùa yêu thì lập tức người kia sẽ theo và yêu người bỏ bùa say đắm...



Riêng về bùa yêu thì tôi cho rằng đó là chuyện có thật mà lại là không thật.



Bởi vì, có nhiều loại bùa yêu, người ta làm bằng bột, trong đó có chứa chất kích dục. Và trong một chừng mực nhất định nào đó, nó có thể khiến cho một người xa lạ bỗng muốn “gần gũi” với người bỏ bùa.



Cho nên, nhiều người mới tưởng, thứ bùa yêu đó là có tác dụng thần kỳ. Rồi, họ huyền thoại hóa câu chuyện đó lên và truyền bá ra bên ngoài, sau đó tiếp tục lan truyền cho đến các đời sau.



Những người đời sau nghe chuyện, cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng lại chấp nhận tin đó là chuyện có thực, và lại đẩy những câu chuyện đó lên như một giai thoại.



Do vậy, những câu chuyện về bùa yêu luôn khiến nhiều người tò mò.



Còn việc dùng bùa yêu rồi mỗi khi chồng đi ngoại tình, vợ ở nhà rang quần áo để chồng trở về là một câu chuyện không có thực. Bởi vì, ngày xưa, không chỉ người dân tộc, mà người Kinh chúng ta cũng hay có tục rang quần áo của người đi xa, để họ nóng ruột mà trở về chứ không phải là thứ bùa ngải nào cả.



Bhriu Liếc (Bí thư huyện ủy huyện Tây Giang - Quảng Nam) : Họ lừa đấy thôi!



Tôi sinh ra, lớn lên rồi làm việc ở mảnh đất Tây Giang (Quảng Nam) - mảnh đất từng rất nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí về bùa ngải, cho nên tôi đã nghe rất nhiều những câu chuyện về bùa yêu trên chính mảnh đất quê mình.



Ví dụ như chuyện: một cô gái, vì tục ép gả nên không ưng chồng. Người mẹ chồng vì mong hai con yêu thương nhau trọn đời, nên đã phải dùng thuốc bỏ vào quần áo của con trai và con dâu. Nhưng không hiểu sơ suất thế nào, thuốc lại không linh ứng với hai đứa con mà lại sảy ra chuyện loạn luân, con về ngủ với mẹ. Cho nên phải khẩn trương tìm thuốc khác để giải ngay mới hết.



Sau này người mẹ mới kể rằng, nguyên nhân xảy ra chuyện như trên do bà sơ suất quên bỏ thuốc trước cho con dâu, sau đó bỏ cho con trai mình nên thuốc đã không linh ứng với con dâu.



Tuy nhiên, tất cả những câu chuyện đó chỉ là những câu chuyện được nghe nói, nghe kể ... Còn thực hư thế nào thì có ai được tận mắt chứng kiến đâu.



Còn chuyện lấy cả một loạt bùa rồi bán như bán rau để một người bỗng dưng theo mình yêu mình hay một người chồng /vợ đang ngoại tình mà quay trở về với vợ con luôn thì tôi nghĩ là không có đâu.



Nếu có, thì anh nào cũng sẽ muốn bỏ bùa cho các cô gái xinh đẹp thôi.



Chuyên gia tư vấn Bùi Thị Thanh Hòa (Trưởng phòng tư vấn tâm lý và tình cảm Link Tâm): Chưa có cơ sở khoa học chứng minh



Tôi không tin vào chuyện bùa yêu có thể chữa được căn bệnh ngoại tình của chồng hay vợ vì không có cơ sở khoa học nào chứng minh điều đó.



Tuy không có cơ sở khoa học nhưng vấn đề tâm linh thường dễ chiếm được lòng tin của nhiều người và tạo ra tâm lý lây lan. Nếu việc bán bùa này được mang bán rộng rãi có thể khiến nhiều người hoang mang. Những người đang có mối quan hệ hôn nhân rạn nứt có thể tin vào bùa phép mà không tìm đúng cách giải quyết cho vấn đề dẫn tới rạn nứt hơn và có nguy cơ đổ vỡ.



Hạnh phúc gia đình được xây dựng dựa trên nền tảng của tình yêu, sự tôn trọng nhau, nâng niu và vun đắp. Khi vợ hoặc chồng ngoại tình thì cả hai cần ngồi lại để nghiêm túc nhìn nhận vấn đề xem đâu là nguyên nhân dẫn tới những thay đổi và cả hai còn tình cảm với nhau hay không, có thiện chí gây dựng lại mối quan hệ không? Mỗi người nhìn nhận đối phương từ góc độ của họ để đánh giá vấn đề. Và đôi khi tình cảm cùng sự tôn trọng đã hết thì không cứ phải níu kéo bằng được người vợ/chồng đã không còn muốn chung sống cùng mình. Còn trong những trường hợp cụ thể, họ có thể nhờ tới sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý.





Theo Minh Minh (Vietnamnet)