Thực hư chuyện tiền tỉ “nối long mạch”

500 triệu đồng/lần "nối long mạch"



Chuyện "nối long mạch", "vá đất" đã khiến không ít người biết đến "thầy" H. ở ngõ Hà, phường Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ (Hà Nội). Tuy nhiên, "thầy" không bao giờ xem cho người lạ mà phải qua một người quen "tin cậy" giới thiệu. Phải qua công đoạn này, một chiều giữa tháng 5/2010, chúng tôi mới đến được nhà "thầy".



Mới 15h chiều nhưng căn nhà lạnh vắng, chỉ mình thầy đang ngồi khuất trong cửa. Vừa dựng xe trước cổng, thầy đã lớn tiếng hỏi ngay: "Các chị hỏi ai?". "Dạ thầy H ạ". "Ai giới thiệu mà đến". "Dạ, chị B ạ!". Nghe vậy, "thầy" nói luôn: "Vào nhà đi". Dường như ái ngại về sự vắng lặng của căn nhà nên "thầy" thanh minh: "Tôi đi Hà Giang làm lễ bồi hoàn long mạch vừa về đến đây. Ngồi trong nhà chẳng dám bật điện vì sợ có người đến làm phiền. Chỗ thân quen với chị B nể lắm tôi mới xem đấy".

Vừa ngồi xuống chiếu, "thầy" H đã chỉ vào tôi phán ngay một câu gây choáng: "Chị về làm ngay cái lễ, phần âm thì động lớn, đất đai nhiều nhưng... đứt hết long mạch rồi". Tôi thảng thốt: "Cháu ở chung cư ạ". Nghe vậy "thầy" hỏi tiếp ngay: "Thế chị có quê không?". "Có ạ". "Thì thế tôi nói là nói đất ở quê, đứt hết long mạch rồi nên nhà không được yên ổn để làm ăn, vợ chồng, con cái chị cũng bị ảnh hưởng nặng".



Tôi đáp lời: "Dạ hơn chục năm nay nhà cháu không động thổ, hàng xóm cũng chẳng ai làm nhà". Tức thì "thầy" H đổi hướng: "Nó động lâu rồi nên nhà rất hay lộn xộn, trẻ con thường hay đau ốm, các cụ cũng phải thuốc men luôn. Tôi nói có đúng không, đúng thì bảo là đúng không thì thôi". "Đúng là cũng ốm đau nhưng...".



Lập tức thầy lên giọng: "Có ốm đau là đúng rồi, phải làm ngay cái lễ nhé. Tôi làm cho nhưng lễ này phải trấn yểm rất kỹ, tốn kém đấy. Nhưng làm xong đảm bảo, người trong nhà khoẻ mạnh, làm ăn lên như diều gặp gió". Khi tôi hỏi đến phần chi phí thì thầy đáp tỉnh bơ: "Nối để yên ổn làm ăn thì 500 triệu đồng. Còn cầu toàn, làm cả giải hạn cho gia đình đến các cụ, các kỵ thì phải tiền tỉ"...



Cũng theo “thầy” H, nhà cửa lục đục không yên là do mua đất, mua nhà chỉ mua người dương mà không mua... người âm(?!). Muốn yên ổn thì mua đất tiền dương 3 tỉ đồng thì cũng phải đốt cúng cho người cõi âm ít nhất là 3 tỉ đồng tiền vàng mã. Nghe những lời đầy mê tín của thầy, chúng tôi đành chào thua.



Túng bấn thì được… giảm giá



Vẫn trong vai người cần "nối long mạch", chúng tôi tìm đến "thầy" C, có nhà gần Nhà văn hoá huyện Từ Liêm (Hà Nội). "Thầy" C cũng là một trong những người nổi danh đồn thổi với các công việc liên quan đến đất cát. Khác với lần trước chúng tôi bịa ngay là đã đi xem nhiều nơi về thổ đất đang ở, "thầy" nào cũng nói là bị đứt "long mạch" nên nhà không yên. Bây giờ có nhu cầu nối lại "long mạch" nhưng “thầy” H ở Xuân Đỉnh lấy đắt quá, gia đình lại không có điều kiện nên tìm đến "thầy" C.



Nghe đến đây, "thầy" C hỏi ngay: "Bao nhiêu mà bảo đắt?". Khi được biết chi phí "150 triệu đồng cả lễ", thầy C cười cười: "Làm lễ này mất nhiều năng lượng lắm, nhiều người ra giá đấy để kéo lại phần năng lượng bị hao tổn. Nhưng thôi, gia đình chị túng bấn tôi làm cho 30 triệu đồng nhưng phải sắm lễ cùng thầy".



"Thầy" C kê ra một loạt lễ mà chúng tôi phải chuẩn bị cùng “thầy” như: "Phải lấy đất Ngũ linh (5 loại đất linh thiêng). Tuỳ theo thân thế của chủ nhà để chọn đất thích hợp: Chủ nhà đang làm "quan" thì phải lấy đất cơ quan, đất chùa, đất đền quan lớn, đất chỗ giao nhau của đại lộ; Chủ nhà làm kinh doanh thì lấy đất chợ, đất ngã ba sông, đất chùa, đất đền, đất ngã ba đường; Chủ nhà có học vị thì lấy đất nhà thầy, đất chùa, đất đền, đất cơ quan, đất dốc lên; Chủ nhà làm nông nghiệp thì lấy đất chùa, đất đền, đất ruộng, đất gò, đất chợ. Tiếp đến là chuẩn bị chỉ ngũ sắc: xanh - đỏ - trắng - tím - vàng. Chuẩn bị 13 cây kim khâu, nước Tam Giang Thủy, đồ Thất Bảo (có bán sẵn ở các tiệm phong thủy) kèm... 1 miếng vàng thật...".



Chẳng thể nhớ hết phải chuẩn bị bao nhiêu thứ nữa, tai chúng tôi đã ù đặc hết cả, đành viện cớ về bàn với gia đình để thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn của "thầy".



Người thứ 3 chúng tôi tiếp cận là "thầy" T, ở đường Ngọc Lâm (gần Trường THCS Ngọc Lâm), phường Ngọc Lâm, Hà Nội. Theo "thầy" T, mỗi mảnh đất đều có khí, mạch riêng, nếu đào móng là phá vỡ long khí và hậu quả sẽ có, khi tức thì nhưng cũng có khi đến từ từ, nên phải hàn long mạch để trả lại sự bình yên cho thần thánh, người cư ngụ. "Hàn long mạch tôi chỉ làm phúc thôi, không lấy tiền của ai bao giờ". Nhưng, những người đã làm cho hay, riêng tiền đưa để “thầy” chuẩn bị đồ lễ cũng mất tới... 20 triệu đồng.



Chỉ là trò lừa bịp



Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trưởng bộ môn Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho biết: "Xem đất cát, mồ mả là hai lĩnh vực rất an toàn lại lợi nhuận cao. Vì xem đều là phần âm nên rất khó kiểm chứng. Còn chuyện "hàn long mạch" hay nói theo cách của người xưa là điền hoàn địa mạch, tôi nghĩ cũng có thể xây dựng nhà làm đứt long mạch, nhưng chắc rất hiếm gặp. Bởi vì long mạch là một khái niệm thể hiện đường đi của khí vận, được tạo thành bởi những hình thể đất đai, sông núi rất qui mô. Việc xây một cái nhà nhỏ làm đứt long mạch sẽ khó xẩy ra. Hàn long mạch hét giá hàng trăm triệu là trò lừa bịp, gian dối, ăn tiền".



Cũng theo ông Nguyễn Phúc Giác Hải, "long mạch" nhà không phải là dễ thấy nên "hàn long mạch" càng không dễ, nhất là với việc cúng bái thì càng không phải là cách. Ông Hải cho rằng chuyện cúng bái khơi khơi như trên gọi là "hàn long mạch" thì rất khó tin.



Còn ông Phùng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Tư vấn phong thuỷ Trạch Cát cho rằng: "Nhà nào thầy bói cũng phán là "đứt long mạch" thì không thể tin được. Vì nó phải được cấu thành bởi một dải đất lớn hoặc đất ở địa thế đắc địa, gần sông và gần suối. Chẳng hạn ở Việt Nam, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình làm nên địa mạch vùng đồng bằng Bắc Bộ, lưu vực sông Đồng Nai và Vàm Cỏ làm nên vùng Sài Gòn...".



Ngay cả các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy, về địa mạch đất cát cũng phản bác đến vậy, suy ra chuyện "nối long mạch" mà các thầy bói đưa ra chỉ là trò mê tín dị đoan, lòe bịp ăn tiền thiên hạ mà thôi.



(Theo GĐXH)