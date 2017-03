Thuê giang hồ đòi nợ, một phó phòng ngân hàng bị “xử”

Trước đó, cuối năm 2011, anh Toàn thuê nhóm Tuấn “trọc”, Tuấn “xì tát” (ngụ quận Hồng Bàng) đòi khoản nợ hơn 2 tỉ đồng mà bà Phạm Thị Thủy (chủ doanh nghiệp trụ sở tại xã An Hồng, huyện An Dương) vay đến hạn không trả. Tuấn “trọc” đã gọi thêm nhóm Hậu “đen” (ngụ huyện An Dương) cùng anh Toàn tới uy hiếp, đòi nợ nhưng không được. Sau đó, bà Thủy có đơn tố cáo nhóm giang hồ trên.

Tối 27-10-2012, Hậu “đen” gọi điện cho anh Toàn ra đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) để đòi tiền công đòi nợ thuê. Tại đây, Hậu “đen” cùng ba đàn em đã đánh anh Toàn đến chấn thương sọ não, rách mí mắt, bầm tím nhiều nơi. Hậu “đen” còn đe dọa nếu không trả tiền sẽ tới tận nhà “xử” anh Toàn cùng người thân.

K.LINH