Thuê “xã hội đen” bắt người đòi nợ

Liễu có cho ông VĐT mượn 170 triệu đồng. Do ông T. không trả tiền cho Liễu nên Liễu đã nhờ Nghĩa đòi nợ giúp với thỏa thuận nếu đòi được sẽ chia 50%.Chiều 3-5, Liễu phát hiện ông T. ở một tiệm uốn tóc trên đường Lý Thường Kiệt, quận Gò Vấp nên gọi cho Nghĩa. Nghĩa kêu hai đàn em tên Long và Hoàng (chưa rõ lai lịch) đến tiệm uốn tóc gặp ông T. đòi nợ. Hai đàn em của Nghĩa đánh ông T. rồi chở ông về nhà trọ của Nghĩa ở phường Thạnh Xuân (quận 12). Nghĩa cùng đàn em đưa ông T. đến một khách sạn trên đường Cây Trâm (quận Gò Vấp). Tại đây, Nghĩa lục túi lấy của ông T. 500.000 đồng và buộc ông gọi điện thoại về cho vợ đem tiền đến trả nợ nếu không thì “đến nhận xác”. Đến sáng 4-5, lợi dụng Nghĩa ngủ say, ông T. đã bỏ trốn và đến công an trình báo.

TUYẾT KHUÊ