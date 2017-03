Thưởng 20 triệu đồng phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng

Trước đó, chưa đầy 20 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trắng trợn tại hiệu váng Ngọc Ánh, tối 18/11, hai đối tượng Hà Nguyên Long (37 tuổi, trú tổ 3, An Hải Tây, Sơn Trà) và Ngô Đình Hiền (19 tuổi, tổ 7, An Hải Tây) bị lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà “bắt nóng” tại một quán nhậu trên địa bàn quận Mân Thái. Với thành tích này, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận được lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng trực tiếp động viên, khen thưởng.



Cùng ngày (6/12), Văn phòng Công an TP. Đà Nẵng cho hay Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định thưởng nóng cho các lực lượng phá nhanh vụ án giết nữ sinh Hồ Thị Lý (SN 1993), trú tại huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc). Vào chiều 8/10, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ các đối tượng Phạm Thị Thanh Tuyền (SN 1993), trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc), Phan Văn Sự (SN 1989) và Nguyễn Bá Tuấn (SN 1987, cùng trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Đà Nẵng được thưởng 20 triệu đồng và Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng.

Ngày 6/12, Bộ Công an tặng Bằng khen cho Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng); Phòng CSĐTTPVTTXH. Bộ TN&MT quyết định tặng Bằng khen và Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm tặng Giấy khen cho hai cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường trong năm 2011.

Theo Trường Xuân (Bee)