Thưởng 5 triệu đồng do phát hiện một con hổ nuôi trái phép

Anh Đạt khai con hổ trên được một người ở xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) đưa về từ Lào qua đường tiểu ngạch và bán cho anh hơn một năm trước.

Chiều 2-1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ con beo nặng 10 kg đang nuôi nhốt tại gia đình ông Nguyễn Văn Đông (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu). Ông Đông khai con beo do con trai ông đưa từ huyện miền núi Kỳ Sơn về nuôi nhốt chừng hai năm nay. Hiện Công an huyện Diễn Châu đã làm thủ tục bàn giao con beo cho Trung tâm Cứu hỗ động vật hoang dã tiếp tục nuôi, sau đó sẽ thả về rừng.

ĐẮC LAM