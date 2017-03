Thưởng ban chuyên án phá đường dây chở 58 bánh heroin từ Lào

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công đường dây chở 58 bánh heroin từ Lào về Nghệ An. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc chúc mừng, trao thưởng cho ban chuyên án 30 triệu đồng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thưởng 10 triệu đồng.

Như đã thông tin, lúc 4 giờ sáng 28-12, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt bảy người (trong đó có hai người Lào) trong đường dây vận chuyển 58 bánh heroin (khoảng 30 kg) và 400 viên hồng phiến. Mở rộng chuyên án, ngày 29-12, PC47 bắt thêm hai hai đối tượng nữa.

ĐẮC LAM