Thưởng ban chuyên án vụ giết người phân xác phi tang

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sau khi người dân phát hiện thi thể một phụ nữ không đầu, không tay gần chợ Đầm Triều, Phòng PC45 phối hợp với bộ phận kỹ thuật hình sự và Công an quận Kiến An khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác định được danh tánh nạn nhân, bắt giữ Nguyễn Dũng Giang, nghi can giết người phân xác phi tang. Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đánh giá việc khám phá nhanh là nhờ lực lượng điều tra đã nhận định chính xác vụ án, sàng lọc, khoanh vùng nhanh những đối tượng nghi vấn.

K.LINH