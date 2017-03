Thưởng cho người tố giác kẻ rải đinh trên QL13

Vật nhọn rải nhiều tháng qua trên QL13. Người dân xã Thới Hòa, huyện Bến Cát cho biết, khoảng 15km quốc lộ 13 đoạn ngã tư Sở Sao đến thị trấn Mỹ Phước bị “nhiễm” đinh, vật sắt nhọn, và có trên 40 điểm vá xe. Trong khi đó tại các cột điện dọc tuyến đường trên dán đầy thông báo dịch vụ vá xe di động kèm theo số điện thoại di động.



Anh Dũng ở xã Thới Hòa nhặt vật nhọn rải trên QL13. Trưởng Công an xã Thới Hòa Lê Bá Hòa cho biết, công an xã đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng chưa ngăn chặn được tình trạng này. Trước tình hình trên, Công an xã Thới Hòa đã treo thưởng 2 triệu đồng nếu người dân tố giác hoặc bắt người rải đinh sẽ được thưởng nóng. Theo C.THỊNH (SGGP)