Thưởng một công nhân bắt hung thủ giết người

Anh Sang là công nhân xưởng gỗ ở xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Vào khoảng 20 giờ ngày 24-9, anh đang nằm xem tivi trước hiên nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền lao ra ngoài ngõ. Cùng lúc cha của Sang là ông Trần Văn Phước cũng cầm gậy xông ra tiếp ứng.

Thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave phóng xe bỏ trốn, anh Sang lên xe đuổi theo. Biết anh Sang đang truy bắt, thanh niên này cố tình tông xe vào anh và bỏ chạy bộ. Lập tức, anh Sang cùng cha phóng theo nắm áo, vật lộn cho đến khi đối tượng thúc thủ, bị giải về trụ sở công an xã.

Người vừa bị bắt khai tên là Lê Văn Thoại (24 tuổi, tạm trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) vừa giết chết ông Nguyễn Đông (56 tuổi, hành nghề xe ôm). Thoại nhờ ông Đông chở tới Công ty Samsung (Thủ Đức) rồi sang Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương). Lợi dụng đường vắng, Thoại rút dao đâm vào cổ và ngực ông Đông để cướp xe Wave. Khi gục xuống, ông Đông vẫn cố kêu cứu.

Thoại cũng khai nhận trước đó, vào ngày 2-4, Thoại đã giết chết một người chạy xe ôm khác, cướp một xe gắn máy.

Anh Trần Văn Cường, Trưởng Công an xã Đông Hòa, cho biết gia đình Sang có tinh thần phòng chống tội phạm. Anh và cha của anh từng được công an địa phương khen thưởng đột xuất vì hành động dũng cảm bắt tội phạm. Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất bằng khen kèm ba triệu đồng cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Dĩ An về thành tích phá án trong thời gian gần đây trên địa bàn.