Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Trong đó, UBND đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 114M 20 triệu đồng, UBND TP Vinh thưởng 10 triệu đồng, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án và 5 triệu đồng cho tổ trực tiếp phá án.



Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa và thưởng nóng cho Ban chuyên án 114M của Công an TP Vinh, đã phá thành công đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, tối 28-2, tại khu vực cầu Bến Thủy 2 (TP Vinh), Công an TP Vinh phá chuyên án 114M, triển khai vây bắt các đối tượng chở heroin từ Lào về Nghệ An.

Khi bị vây bắt, Phan Công Cường (32 tuổi, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đi xe ô tô chở theo heroin lao thẳng xe ô tô vào lực lượng công an nhằm cán chết công an để chạy trốn.

Rất may Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh và anh Thái Bá Dũng và anh Dư Văn Thực (cán bộ Công an TP Vinh) kịp né người để không bị xe ô tô cán lên người, nhưng đã bị thương nặng, mất nhiều máu. Chiếc xe ô tô của công an TP Vinh bị xe của Cường và Dũng tông hỏng. Thượng tá Thắng gãy hai xương sườn và lật cổ chân. Khi bị rượt đuổi Cường và Dũng để lại xe ô tô rồi ôm ma túy và súng trốn thoát.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an Nghệ An và ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND TP Vinh đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thành ủy, UBND TP Vinh đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên Thượng tá Thắng và anh Dũng, anh Thực.

Đến chiều 3-3, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng vây bắt được bốn đối tượng trong đường dây ma túy trên khi chúng đang trên đường trốn ra nước ngoài gồm: Phan Công Cường, Hồ Hữu Ái (39 tuổi, anh rể Cường, trú khối 10 phường Quang Trung, TP Vinh), và Phạm Mạnh Cường (22 tuổi, trú tại khối 17 phường Hà Huy Tập TP vinh) và Trần Thị Yến (22 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin (trọng lượng hơn 1,8 kg) tại nhà Ái.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đối tượng Phan Công Cường-trùm đường dây ma túy bị bắt giữ.

Đối tượng Phạm Mạnh Cường bị bắt giữ. Ảnh: ĐẮC LAM

ĐẮC LAM