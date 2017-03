Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

(PL)- Ngày 1-5, Đại tá Lữ Văn Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, vừa tặng hoa, biểu dương và thưởng nóng Ban Chuyên án 313 V thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) đã phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Khuya 23-4, Phòng PC47 phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đơn vị khác bắt quả tang Hồ Quốc Nam (trú Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) và Đoàn Thị Bích Kiều (quê huyện Vị Thủy, Hậu Giang, hành nghề massage ở TP Vinh) đang vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá từ Lào về TP Vinh. Khám xét nơi ở của Nam, công an thu giữ thêm 30 gói ma túy shisha và 100 triệu đồng. Đến rạng sáng 25-4, ban chuyên án bắt giữ Ngô Trí Giang (trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) thu giữ trong nhà Giang 1 kg ma túy đá. Nam, Kiều, Giang khai cả ba là mắt xích của trùm ma túy Trần Quốc Việt ở Lào. Việt đi massage ở TP Vinh, làm quen rồi cặp bồ với Kiều, sử dụng Kiều vận chuyển ma túy bằng đường tàu hỏa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Vừa qua, ban chuyên án, Phòng PC47 phối hợp cơ quan chức năng của Lào khám xét nơi ở của Việt ở thị trấn Lạc Xao (huyện Căn Cớt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) thu giữ một khẩu súng và nhiều loại đạn. Hiện Việt đã bỏ trốn. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt các đối tượng liên quan. Sáng 1-5, Đại tá Lê Khả Công, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt quả tang Thạo Chư Xô (ngụ huyện Mường Xôi, Hủa Phăn, Lào) khi đang vận chuyển 1,2 kg ma túy vào Việt Nam tiêu thụ tại bản Cha Khót, xã Na Mèo (Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại cơ quan điều tra Thạo Chư Xô khai nhận đã mua số ma túy trên của một người tại Viêng Xay (Lào) vận chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời. Đ.LAM - ĐẶNG TRUNG