Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

(PL)- Sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng ông Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy TP Vinh đã biểu dương và thưởng nóng (tổng cộng 40 triệu đồng) ban chuyên án của Công an TP Vinh vì đã khám phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia (ảnh).