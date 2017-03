Thưởng nóng cho hai bảo vệ dũng cảm bắt trộm

Hai đơn vị nghiệp vụ tham gia vây bắt kẻ trộm thành công là Công an phường 3 và Công an TP Bạc Liêu mỗi đơn vị cũng được thưởng 5 triệu đồng. Như đã thông tin, rạng sáng ngày 30/1/2011, kẻ trộm đã đột nhập vào Ngân hàng BIDV chi nhánh Bạc Liêu. Hai bảo vệ Lâm Hữu Tài và Lê Tuấn Anh cùng với người dân địa phương và lực lượng công an đã vây bắt Lương Văn Bé (29 tuổi, ngụ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Đại diện Ngân hàng BIDV trao tiền thưởng cho bảo vệ Lâm Hữu Tài (bên phải)

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật gồm: một xe máy hiệu Nouvo biển số 95M-7272 (đăng ký tỉnh Hậu Giang), 2 đôi dép, 1 áo gió, 1 mũ bảo hiểm...

Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an TP Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra các đối tượng và hành vi vụ trộm ngân hàng này.

Theo Nhật Hồ (LĐO)