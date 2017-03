Thưởng nóng lực lượng công an truy bắt kẻ giết người

Hai đơn vị này đã nhanh chóng điều tra và truy bắt Nguyễn Hữu Ri Goóc (phường Hòa Khánh Nam), đối tượng giết người cướp tài sản.

Vào 5 giờ ngày 23-7, tại tổ 16, phường Hòa An, người dân phát hiện người lái xe ôm Nguyễn Ngọc Tĩnh nằm chết bên vệ đường với hàng chục vết dao đâm. Đến 16 giờ 30 ngày 29-7, công an hai phường trên đã phối hợp bắt khẩn cấp Goóc. Ngày 30-7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Goóc.

L.PHI