Thưởng nóng những công an bắt tên trộm có súng

(PL)- Ngày 2-7, Công an tỉnh Bình Định tặng giấy khen và thưởng nóng tập thể Công an huyện Tây Sơn, Đội Tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và một số chiến sĩ công an đã dũng cảm truy bắt một tội phạm dùng súng và hung khí chống trả lực lượng công an.

Đêm 27-6, Nguyễn Đăng Phây (ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng một đối tượng khác lấy trộm chiếc môtô Exciter Yamaha trị giá 33,5 triệu đồng của anh Nguyễn Diệp Kế Nguyên (ngụ thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định). Ngay trong đêm, Công an huyện Tây Sơn truy đuổi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Tây Giang (huyện Tây Sơn). Khi bị phát hiện, một đối tượng bỏ chạy, riêng Phây dùng súng định bắn nhưng đã bị các chiến sĩ khống chế. Phây tiếp tục rút dao trong người để chống cự nhưng cũng bị vô hiệu hóa. Lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng rulô, sáu viên đạn, một con dao cùng chiếc xe vừa lấy cắp. TL