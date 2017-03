Thưởng “nóng” vụ khám phá án buôn lậu vàng

Như tin đã đưa, tối 3-2, Công an huyện Châu Thành phát hiện xe ôtô 67M-2029 do tài xế Trần Phi Toàn (ngụ thị xã Châu Đốc) chở 92 kg vàng không rõ nguồn gốc. Từ các chứng cứ thu thập được, Công an huyện Châu Thành ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ thị xã Châu Đốc). Trong số 92 kg vàng bị thu giữ, Luân có 62 kg, số còn lại của Tuyết Vân.

T.PHÚC