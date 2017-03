Thương tâm: Bé 2 tuổi tử vong gây chấn động cộng đồng mạng

Những nghi hoặc

Ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Hương (phường Hưng Phúc, TP. Vinh) cho biết, ngày 16/9, chị đưa con gái đầu lòng Nguyễn Khánh Hà (2 tuổi, 5 tháng) đến BV Nhi Nghệ An trong tình trạng sốt, ho, mệt mỏi, nhác ăn.

Đơn thuốc ngày 19/9 cấp cho bệnh nhi sau khi được bác sỹ Nguyễn Văn S khám.



Tại Phòng khám tự nguyện (BV Nhi Nghệ An), bé Hà được các bác sỹ xét nghiệm máu và sinh hóa. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé Hà bị viêm phế quản cấp, kèm theo viêm mũi họng cấp. Bác sỹ Nguyễn Thị P trực tiếp kê đơn thuốc gồm 4 loại, trong đó có Hapacol 150mg (10 gói). Bé Hà sau đó được đưa về nhà điều trị.

Chị Hương cho biết, sau khi sử dụng thuốc theo đơn bác sỹ cấp, sức khỏe bé Khánh Hà không những không tiến triển mà còn nặng thêm. Đến ngày 19/9, bé có các triệu chứng mắt vàng, đau bụng, sốt. Gia đình lo lắng đưa bé đến viện trở lại.

Sáng 19/9, gia đình đưa bé Khánh Hà đến BV Nhi Nghệ An và được bác sỹ Nguyễn Văn S, Trưởng khoa Truyền nhiễm khám. Theo anh Nguyễn Văn Hùng (bố bé Khánh), lần khám này là theo quan hệ cá nhân chứ bé chưa nhập viện.

Theo đơn thuốc từ gia đình cung cấp, bé Hà được chẩn đoán bị hen suyễn, viêm phổi thể hen. Gia đình đưa bé về nhà uống thuốc theo đơn của bác sỹ S. Tuy nhiên khi uống thuốc xong, bệnh nhi bị nôn mửa, ngủ li bì.

Đến chiều 19/9, gia đình hốt hoảng đưa bé nhập viện trở lại. Tối cùng ngày, bé Hà được chuyển ra BV Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, gan, lách sưng to, men gan cao, vàng da. Ngày 20/9, bé Khánh Hà tử vong tại BV Nhi Trung ương.

Đau xót trước cái chết của con gái đầu lòng, vợ chồng chị Hương tỏ ra nghi vấn về đơn thuốc do bác sỹ tại BV Nhi Nghệ An cấp. Trong 2 lượt khám với các đơn thuốc khác nhau, bé Hà uống xong sức khỏe đều ngày càng tệ đi.

“Sáng 19/9 sau khi khám, bác sỹ S nói đơn thuốc trước đó cấp không đúng bệnh. Tôi về nhà bực mình quá đã xé đơn, vứt hết số thuốc còn lại”, chị Hương kể.

Bé H cùng bố mẹ. Câu chuyện về bé H được chia sẻ trên cộng đồng mạng đã khiến nhiều người xót thương



“Gia đình chưa phản ánh nên chưa kiểm tra”

Ông Trần Văn Cương, PGĐ BV Nhi Nghệ An xác nhận bé Hà đã nhập viện và khám một lần vào ngày 16/9, sau đó được bác sỹ Nguyễn Thị Phương kê đơn với 4 loại thuốc. “Kết quả khám, chẩn đoán và kê đơn theo tôi đều phù hợp. Trong số 4 loại thuốc trong đơn, có loại Hapacol 150mg nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến gan”, ông Cương cho biết.

Lãnh đạo BV Nhi Nghệ An cho biết thêm, do gia đình chưa có phản ánh nên phía bệnh viện chưa kiểm tra, xác thực sự việc. Cũng theo PGĐ Trần Văn Cương, việc khám và kê đơn thuốc của bác sỹ Nguyễn Văn S vào sáng 19/9 là do quan hệ cá nhân chứ không phải nhập viện.

Chị Hương đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con gái đầu lòng.



“Bác sỹ S khám cho bé Hà tại BV Nhi Nghệ An nhưng trên cơ sở quan hệ riêng tư. Bệnh viện chúng tôi trước nay không khuyến khích khám bệnh kiểu này”, ông Cương cho biết.

Theo ông Cương, các trường hợp viêm phế quản cấp ở trẻ trước nay hầu như đều được chữa khỏi. Tuy nhiên do bệnh nhi Khánh Hà có tiền sử xuất huyết giảm tiểu cầu, trong quá trình điều trị có thể dẫn đến tình huống xấu. Ông Cương nhấn mạnh từ hồ sơ, diễn biến quá trình điều trị của bé Hà chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi này.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết, sau khi con gái tử vong, gia đình đã gửi 3 mẫu gồm nước tiểu, tủy và dịch gan sang Nhật Bản để xét nghiệm. Chờ khi có kết quả chắc chắn về nguyên nhân tử vong, gia đình sẽ có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Theo Cao Nam - Hạnh Thuý/vietnamnet