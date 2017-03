Thường xuyên dọa “ngáo ộp” với trẻ có thể bị phạt 2 triệu đồng

Bộ Công an đã cho đăng lại và lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.



Theo đó, các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình có thể bị phạt từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; Ép buộc thành viên gia đình thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;



Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ; Nuôi các con vật, trồng các loại cây nhằm gây hại cho sức khỏe của thành viên gia đình tại nơi ở của thành viên đó; Ép buộc thành viên gia đình phải xem, nghe, đọc những văn hóa phẩm đồi trụy, kinh dị.



Và đặc biệt là hành vi thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần đối phương cũng chịu chung mức phạt này.



Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định những hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý (như: bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà người vợ hoặc chồng không muốn; Không cho thành viên gia đình đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với thông tin đại chúng hàng ngày; cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó…) sẽ bị phạt từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.





Theo Lan Hương (DT)