Thủy điện Sông Tranh 2: Động đất ngày càng nguy hiểm hơn

Rạng sáng 17-9, tiếp tục xuất hiện thêm hai trận động đất kèm tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Trong đêm tối, hàng ngàn người hai lần liên tiếp hoảng hốt bỏ chạy ra đường lánh nạn. Người dân các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức… đều cảm nhận rõ rung chấn do hai trận động đất gây ra.

“Trận động đất đầu tiên xuất hiện lúc 0 giờ 37 phút, còn trận thứ hai vào khoảng 5 giờ. Trận thứ hai diễn ra rất mạnh làm rung chuyển cả thị trấn Trà My và các xã lân cận. Các rung chấn sau đó kéo dài khoảng 5-7 giây” - ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho hay.

Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), trận động đất lúc 5 giờ có cường độ 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất gây nên rung động trên cấp 4 ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Người dân huyện Bắc Trà My đang hoang mang cực độ vì động đất kéo dài. Ảnh: LÊ PHI

“Trận động đất này cường độ yếu hơn các trận trước đó nhưng lại gần mặt đất hơn nên người dân sẽ có cảm giác rung động mạnh hơn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và đời sống của họ. Mức độ tác động của trận động đất này ngang bằng với trận 4,2 độ Richter ngày 3-9” - ông Phương nhận định.

Ông Đặng Phong cho biết tâm lý người dân địa phương đã hoang mang đến cực điểm. Tuy nhiên, huyện chưa thể tiến hành diễn tập di dân trong trường hợp khẩn cấp mà chỉ tập trung phổ biến các kỹ năng ứng phó với động đất. Lý do đến nay huyện vẫn chưa nhận được chỉ đạo của tỉnh cũng như kết quả nghiên cứu chính thức của các nhà khoa học.

“Trong ngày 17-9, tôi đã ký văn bản kiến nghị UBND tỉnh trợ cấp người dân tại khu tái định cư 25 kg gạo/nhân khẩu/tháng trong hai tháng; lập dự toán khắc phục các công trình nước sinh hoạt tại các điểm tái định cư bị hư hỏng. Huyện cũng đề xuất UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực cho các hộ dân trong khu tái định cư” - ông Phong nói.

PGS-TS NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần: Chưa nên tích nước vào lúc này Việc lãnh đạo và người dân Quảng Nam chưa tin tưởng vào báo cáo bước đầu về những trận động đất vừa qua là điều bất khả kháng. Nguyên nhân do hệ thống máy móc quan trắc tại đây chưa có nên những dự báo không có độ chính xác cao. Viện Vật lý Địa cầu đã đề xuất lắp năm máy quan trắc tại đây nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Để mua sắm thiết bị, chính quyền tỉnh Quảng Nam và Viện Vật lý Địa cầu không thể bỏ kinh phí mà cần có sự hỗ trợ của chủ đầu tư (EVN). Trong lúc sự cố động đất đã xảy ra mà cứ đùn đẩy trách nhiệm, nghĩa vụ thì đến bao giờ mới có câu trả lời chính xác được. Sự việc chậm trễ ngày nào, người dân lại càng thêm bất an, mất niềm tin. Sau khi xảy ra thêm hai trận động đất sáng 17-9, tôi cho rằng thủy điện Sông Tranh 2 chưa nên tích nước vào thời điểm này. Việc tích nước phải gắn với trách nhiệm xã hội, nếu tích nước ồ ạt sẽ bất lợi với môi trường xung quanh. Trong trường hợp phải tích nước thì nên tích từ từ, trong giới hạn cho phép theo cao trình khác nhau nhưng không quá 200 m.

