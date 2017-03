Thủy điện xả lũ, miền núi lại bị cô lập

Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó trưởng ban trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện Bắc Trà My, trưa 23.11, đập này đã xả lũ toàn bộ 6 cửa, lưu lượng nước xả bình quân 1.400 m3/giây. Việc xả lũ đã làm mực nước dưới đập và khu vực giao thủy giữa sông Trường và sông Tranh thuộc địa phận xã Trà Sơn dâng cao và rút rất chậm.



Do vậy, trong ngày 23.11, nước lũ đã băng qua ngầm sông Trường và luôn ở mức cao hơn 3m, làm cô lập, cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch lên 6 xã vùng cao Trà Tân, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka của huyện Bắc Trà My và toàn bộ huyện Nam Trà My.



Chính quyền địa phương đã dùng rào chắn để ngăn cản người và các phương tiện băng qua ngầm. Vào khoảng 11 giờ trưa 23.11, một người tên Tạ Văn Công (19 tuổi) trú tại tổ Mậu Long, xã Trà Sơn, đã bất chấp sự ngăn cản của người dân địa phương, đi xe gắn máy vượt chốt chắn băng qua ngầm khi nước lũ dâng cao và bị nước lũ cuốn trôi cả xe lẫn người.



Rất may, Công biết bơi, vớ được cành cây, leo vào bờ. Xe máy bị trôi mất, đến hết ngày 23.11 vẫn chưa tìm thấy.



Theo Hồ Trọng - Diễm Thúy (TNO)