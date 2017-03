Thuyền trưởng tàu Phúc Hải Sun bị bắt giữ tại Nigeria

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tàu Phúc Hải Sun (thuộc biên chế đội tàu vận tải của Công ty TNHH Phúc Hải có trụ sở tại Hải Phòng) trên đường vận chuyển hàng từ Trung Quốc đến Nigeria thì xảy ra tranh chấp với bên nhận hàng, buộc phải neo đậu tàu tại Cảng Lagos (cách bờ biển nước này hơn 20 hải lý). Từ lúc bị cầm giữ tàu cho đến nay, 24 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Phúc Hải Sun phải sống trong tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men trầm trọng. Trong khi đó, giám đốc Công ty Phúc Hải tuyên bố bỏ tàu và cho biết công ty không đủ năng lực tài chính để đưa thuyền viên hồi hương. Các thuyền viên đã gửi đơn cầu cứu đến Liên đoàn Hiệp hội Chủ tàu các quốc gia Đông Nam Á (FASA) và Diễn đàn chủ tàu châu Á (ASF) để đề nghị được hỗ trợ.

Trao đổi qua điện thoại từ Nigeria, anh Lại Văn Sang (sĩ quan máy của tàu Phúc Hải Sun) cho biết ngày 23-6, thuyền trưởng và thuyền phó tàu Phúc Hải Sun dùng thuyền nhỏ vào bờ để liên lạc với chủ hàng nhằm giải quyết số hàng còn tồn trên tàu. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà hai người bị chính quyền địa phương bắt giữ mấy ngày nay. Hiện tâm lý thuyền viên đang rất hoang mang. Nguồn dầu DO chạy máy và lương thực, nước ngọt do Đại sứ quán Việt Nam cấp lần trước đã cạn kiệt.

Ông Tuấn cho hay Hội Người đi biển đã đồng ý đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên tàu Phúc Hải Sun. Với trường hợp thuyền trưởng và thuyền phó của tàu bị phía Nigeria bắt giữ, hội cũng đang chờ quyết định từ Cục Lãnh sự.

TẤN TÀI