Tịch thu bản đồ trái phép từ du khách Trung Quốc

Tối 1-8, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho các hành khách chuyến bay số hiệu MU - 7007 Bắc Kinh - Đà Nẵng, lực lượng hải quan phát hiện hành khách Xing ShanShan (quốc tịch Trung Quốc) mang hai tấm bản đồ Trung Quốc cỡ lớn có in đường lưỡi bò phi pháp. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Việt Nam) thì được in là quần đảo Tây Sa và Nam Sa của Trung Quốc. Trong đó, quần đảo Tây Sa còn vẽ cái gọi là TP Tam Sa do Trung Quốc lập ra trái phép.

Cũng trong ngày 1-8, lực lượng hải quan phát hiện túi xách tay của ông Chen Jian Long (quốc tịch Trung Quốc) đi trên chuyến bay CZ3037 từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng có 16 cuốn sách hướng dẫn du lịch Đà Nẵng - Việt Nam được in bằng tiếng Trung Quốc có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Số ấn phẩm được Công ty Du lịch Quảng Đông phát cho ông Chen Jian Long để mang sang Việt Nam xem các điểm du lịch.

Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số bản đồ nói trên để xử lý theo quy định. Trước đó, vào tháng 5-2013, chi cục này cũng phát hiện và lập biên bản thu hồi gần 100 cẩm nang du lịch vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam do một hướng dẫn viên Trung Quốc mang theo.

TẤN TÀI - LÊ PHI