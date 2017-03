Tiễn đưa ba học sinh quên mình cứu bạn

Ba học sinh chết đuối

Sáng 21-11, gia đình đã tìm thấy xác em Nguyễn Ngọc Thọ (SN 1993, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, An Nhơn, Bình Định) tại khúc sông Côn thuộc xã Nhơn Hòa, An Nhơn. Chiều 20-11, Thọ cùng các bạn rủ nhau ra khúc sông này tắm và bị nước cuốn trôi. Cũng trong chiều 20-11, hai học sinh Nguyễn Thị Củng Lợi (SN 1995, Trường THPT Phù Cát 3, Bình Định) và Nguyễn Thị Trọng (SN 1998, Trường THPT Võ Giữ, Hoài Ân, Bình Định) cũng bị chết đuối do đi tắm sông cùng các bạn.

N.THANH