Tiền Giang có lắm trường gà - Bài 3: Công an tỉnh hứa kiên quyết xử lý!

Liên quan đến thông tin trên địa bàn tỉnh này tồn tại nhiều trường gà và hoạt động khá quy mô tại huyện Cai Lậy, Châu Thành, TP Mỹ Tho… PV đã nhiều lần liên hệ với Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Tiền Giang, nhưng đều bị từ chối tiếp xúc...

“Làm gì có trường gà lớn như thế!”

Ngày 13-12, trả lời PV Pháp Luật TP.HCM bên lề kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang, Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, nói: “Tôi sẽ cho kiểm tra xử lý dứt điểm các trường gà, nếu đúng sự thật như báo nêu, không hề có sự bao che hay “bảo kê” gì ở đây hết”. Ông Phi vừa trả lời vừa phản ứng lại nội dung của bài báo: “Làm gì có trường gà nào tụ tập tới 400-500 người”.

Thượng tá Lê Văn Kiệm, Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho, nói: “Chúng tôi tức lắm, đã dẹp từ lâu rồi sao còn tình trạng này? Chúng tôi rất cực công với việc phòng, chống tệ nạn cờ bạc. Từ năm 2009, công an địa phương đã mời các đối tượng lên cam kết không tổ chức đá gà nữa và không nghe địa phương báo cáo có tệ nạn xảy ra”. Theo Thượng tá Kiệm, có thể trong những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ… lực lượng công an lơ là nên các đối tượng mới tổ chức đá lén!

Thứ Năm 1-12 không phải là cuối tuần nhưng chỉ một góc trường gà của Tư “rắn lục” (khu phố 6, phường 5, TP Mỹ Tho) đã có hàng trăm con bạc. Ảnh: HÀN GIANG

Ông Nguyễn Văn Cười, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ngạc nhiên khi PV cung cấp tại địa bàn huyện của ông có trường gà của Tám “hoa chi” (ở xã Tân Hương): “Tôi chưa hề nghe đến trường gà này, cũng không được công an huyện báo cáo. Chỉ nghe có một trường gà ở xã Song Thuận, bị công an huyện triệt phá trong năm, được công an tỉnh thưởng nóng”.

Cũng theo ông Cười, trường gà Mười Đèo trước đây nổi tiếng và hoạt động khá lâu năm. Lúc xã Phước Thạnh còn trực thuộc huyện Châu Thành, chưa sáp nhập vào TP Mỹ Tho, địa phương nhiều lần lên kế hoạch triệt phá nhưng không triệt được. Gần đây nghe các cán bộ hưu trí phản ứng, mấy ngày qua nghe báo đăng. “Tôi sẽ đề nghị công an huyện kiểm tra, báo cáo để có hướng chỉ đạo xử lý” - ông Cười nói.

Khó đột nhập, khó bắt quả tang

Trước đó, Trung tá Dương Văn Kìa, Phó Trưởng Công an huyện Cai Lậy, xác nhận: “Trường gà của ông Nhân ở xã Nhị Mỹ chỉ hoạt động khoảng một năm, chứ không phải tới ba năm! Huyện có biết nhưng rất khó xâm nhập, vì giới đỏ đen cảnh giác, canh me rất dữ. Cũng có thể do rò rỉ từ trong nội bộ công an nên rất khó triệt phá”.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin tiếp về hai trường gà khác ở xã Phước Thạnh và phường 5 (cùng nằm trên địa bàn TP Mỹ Tho), ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cho biết UBND TP Mỹ Tho đã đề nghị nếu địa bàn nào có công an phụ trách khu vực để xảy ra tệ nạn xã hội, phải kiên quyết kiểm điểm, xử lý, kể cả lãnh đạo chính quyền địa phương.

PV hỏi: “Theo phản ánh của cử tri và các đại biểu HĐND, ngoài hai trường gà kể trên, tại xã Mỹ Phong và xã cù lao Thới Sơn cũng có tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền?”. Ông Vững khẳng định đã dẹp các tụ điểm này lâu rồi. Riêng hai điểm của Mười Đèo và người thân của Mười Kèn thì công an đang xác minh theo nội dung báo đăng.

Hiện Công an TP Mỹ Tho đã cử hai tổ kiểm tra xuống địa phương xác minh hai tụ điểm đá gà vừa kể, để có văn bản báo cáo với Ban Giám đốc công an tỉnh, đồng thời đề xuất hướng xử lý, trong đó có trách nhiệm của địa phương và lực lượng công an phụ trách địa bàn. Song song đó còn có một tổ công tác đi đến các địa phương trong TP nắm toàn bộ tình hình về tệ nạn xã hội như đá gà, cá độ, đánh bạc, mua bán và sử dụng chất ma túy…

Ông Kiệm khẳng định: “Công an TP Mỹ Tho không bao che cho tệ nạn, nhất là các tụ điểm đá gà, đánh bạc”.

TÂM PHÚC