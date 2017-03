Tiền Giang: CSGT bị bắt vì mãi lộ là tin đồn

Theo Đại tá Vàng, tháng 11-2009, hai CSGT là Trung tá NVT và Trung úy NHN (công tác tại Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương) trong lúc làm nhiệm vụ thì bị lực lượng đặc nhiệm kiểm tra. Do lúc này trời tối nên hai CSGT không hợp tác với lực lượng đặc nhiệm. Thanh tra Bộ Công an đã lập biên bản vụ việc và kiểm tra, phát hiện có một số tiền. Đến ngày 14-1, Thanh tra Bộ Công an có văn bản xác nhận số tiền trên là tiền xử phạt các xe vi phạm (có biên lai thu tiền), không phải tiền mãi lộ như tin đồn. Hiện Công an Tiền Giang đang xem xét kiểm điểm hai CSGT này vì có hành vi không hợp tác với Thanh tra Bộ Công an.

HOÀNG ANH