Tiền Giang: Khởi tố cán bộ chiếm đoạt tiền chính sách

(PL)- Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Đảnh, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang), công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Linh, cán bộ lao động-thương binh và xã hội xã Phú Tân vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của các đối tượng chính sách hơn 80 triệu đồng.

Theo tố cáo, trong hai năm 2007-2008, các thương binh của xã được nhận tiền điều dưỡng 700.000 đồng/người nhưng ông Linh ém lại, không phát. Đến đầu năm 2009, các thương binh phát hiện, ông đã đem tiền trả cho một số người. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 40 người thuộc diện chính sách chưa nhận tiền trợ cấp này. Ông Linh còn ăn chặn tiền huân huy chương của hàng chục đối tượng chính sách với số tiền hơn 20 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thương binh) cho hay: “Nhiều lần những người được hưởng chế độ hỏi thăm số tiền trên, ông Linh trả lời là chưa có. Hỏi hoài thấy vẫn chưa có nên người dân quên luôn”. Ngoài ra, ông Linh còn bị tố cáo ăn chặn tiền hỗ trợ trẻ mồ côi, tiền hỗ trợ người bị tâm thần, tiền trợ cấp cho người già… hơn 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Hý, Bí thư xã Phú Tân, cho biết: “Đầu năm 2009, khi người dân tố cáo sự việc, xã đã báo cáo sự việc lên huyện. Đến tháng 8-2009, xã đã khai trừ Đảng và cho ông Linh nghỉ việc”. NGUYỄN ĐỨC