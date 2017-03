Tiền Giang: Không để xảy ra oan sai trong điều tra, khám phá án

(PL)- Tại buổi tổng kết gương điển hình tiên tiến do Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức (ngày 18-6), Đại tá Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết từ năm 2005 đến nay đã bắt,

vận động đầu thú 273 đối tượng có lệnh truy nã. Kết quả điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100% và không xảy ra oan sai. Nổi bật là vụ khám phá đường dây tiêu thụ tiền giả do Quách Kim Hoa cầm đầu (tiêu thụ 5,5 tỉ đồng). Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ biên giới do Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân (An Giang) tổ chức, thu giữ hơn 100 kg vàng. Tại buổi tổng kết, có 44 tập thể và 95 cá nhân trực thuộc Công an tỉnh Tiền Giang được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phòng chống các loại tội phạm. Ngoài ra còn có nhiều tập thể và cá nhân được tặng huân, huy chương của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. THÚY HẰNG