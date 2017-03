Tiền Giang: Không dẹp được trường gà, sẽ “xử” lãnh đạo công an!

Khó gặp người phát ngôn Công an tỉnh Tiền Giang Tại phiên chất vấn, Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi nói: “Tôi phê bình các đồng chí báo Pháp Luật TP.HCM. Các đồng chí dám đăng nói đồng chí Trí (Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh - PV) gọi điện không bắt máy, từ chối tiếp xúc. Xin thưa, điện thoại di động là phương tiện cá nhân, người khác gọi tôi có quyền không nghe, không ai bắt tôi được. Báo phỏng vấn gì kỳ vậy? Đồng chí Trí nói không có ai ở báo điện thoại cho đồng chí hết. Báo phản ánh đồng chí không nghe điện thoại, đưa lên mặt báo, bêu riếu công an là tôi không đồng ý!”. Báo Pháp Luật TP.HCM xin nói rõ : Trong quá trình tác nghiệp, nhằm ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn, PV của báo đã nhiều lần liên hệ, đăng ký làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh nhưng không được. Cụ thể: Theo quy định của công an tỉnh, PV đã gặp trưởng phòng Công tác Chính trị và được thông báo hôm sau sẽ được gặp Đại tá Trí. Nhưng sau đó phòng này chuyển lời của Đại tá Trí hẹn lại do bận nhưng không cho biết khi nào thì được gặp. Trong bài đăng trên số báo ra ngày 14-12-2011, báo cũng chỉ nêu: “PV đã nhiều lần liên hệ với Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Tiền Giang nhưng đều bị từ chối tiếp xúc” chứ không nói gì chuyện gọi điện phỏng vấn hay gọi điện mà Đại tá Trí không bắt máy. Khi đưa thông tin, báo mong muốn nhận được những ý kiến phản hồi từ lãnh đạo cơ quan chức năng. Việc báo thông tin như nêu trên cũng chỉ nhằm lý giải vì sao báo không ghi nhận được ý kiến của lãnh đạo công an tỉnh để chuyển tới tới công chúng chứ không phải là một sự bêu riếu. BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM