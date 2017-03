Tiền Giang: Lại chìm tàu trên kênh Chợ Gạo

Lúc 15 giờ ngày 4-2, trên tuyến kênh Chợ Gạo (thuộc ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), tàu sắt tự hành do Trần Văn Trung (ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển đụng vào tàu cây (loại tàu đánh cá) trên 20 tấn do Trần Hoàng Phương (ngụ Cà Mau) đang neo đậu.

Hậu quả là tàu cây bị chìm. Không thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại trên 25 triệu đồng.

T.NGUYÊN