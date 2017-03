Tiền Giang: Lốc xoáy làm sập và hư hỏng 28 căn nhà

Trong số này, có 5 căn đã từng bị lốc xoáy hư hỏng hồi năm trước mới được sửa chữa lại cũng bị thiệt hại. Nhiều căn nhà có mức độ hư hỏng từ 30% đến 50%, như: tốc mái nhà, sập tường, hư hỏng cửa…



Nhiều cây xanh bị ngã đổ, vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.



Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè và lực lượng tại chỗ đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cái Bè và xã Hòa Hưng đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.



Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra; tiếp tục cảnh giác, chằng chéo nhà cửa, đề phòng tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.



Riêng ngành điện lực đang khẩn trương sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điện cho khu vực này.





Theo Công Trí (TTXVN)