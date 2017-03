Tiền Giang: Trường mất xe đạp, hàng loạt HS bị hỏi cung

Liên quan đến vụ việc này, thầy Trần Công Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Trung đã xác nhận thông tin này.



Thầy Thuận cho biết, do nhà trường bị mất một chiếc xe đạp nên có nhờ bên công an xã Tân Trung điều tra giúp.



Ngày 8/11, bên công an đã gọi 4-5 em học sinh lớp 6, trong đó có em Tống Hoàng Tuấn lên UB xã để điều tra. Theo thầy Thuận, do hàng ngày trong lớp học, mấy em học sinh này thường có biểu hiện nghịch ngợm, hay quậy phá nên đã cho rằng các em này có thể liên quan đến chiếc xe bị mất trộm.



Tuy nhiên, sau cuộc hỏi “cung”, bên công an xã vẫn chưa tìm ra ai là thủ phạm đã lấy chiếc xe đạp nói trên. Hiện tại, các em đã được thả về, em Tuấn sau khi bị lấy “cung” cũng đã trở lại đi học bình thường, tâm lý cũng không có biểu hiện gì bất ổn, thầy Thuận cho biết thêm.



Trước đó, ngày 1/12, bà Lê Thị Nương ngụ ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công - Tiền Giang đã gửi đơn đến Công an thị xã Gò Công đề nghị xem xét điều tra việc Công an xã Tân Trung đã hỏi cung con bà là em Tống Hoàng Tuấn, vì có liên quan đến vụ mất trộm xe đạp ở trường.



Khi hay tin bà Nương đã đến Công an xã Tân Trung đòi gặp con nhưng bị ngăn cản, với lý do “công an đang điều tra tụi nhỏ”.



Bà Nương cho biết, đến trưa, lúc em Tuấn về nhà thì bị chảy máu mũi. Sau đó, công an xã cũng xác nhận em Tuấn không phải là người đã lấy chiếc xe đó. Tuy nhiên, đến tận hôm qua 1/12, gia đình vẫn chưa nhận được lời giải thích tại sao em Tuấn lại bị chảy máu mũi, bà Nương bức xúc.





