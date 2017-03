'Tiền thuê xe chúng em để dành mua bánh Trung thu cho các em'

Quãng đường từ ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM về ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, cả đi và về hơn 100 km. 18 sinh viên tình nguyện trên chín chiếc xe máy thay nhau cầm lái, trong đó chỉ có một nam, còn lại đều là nữ. Gần 10 giờ đêm, các thành viên mới về đến nhà trọ để đảm bảo an toàn.



CLB Ngôi nhà trái tim thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM vui Trung thu cùng trẻ em Củ Chi.

Sáng 11-9, 18 thành viên trong CLB Ngôi nhà trái tim thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM đã có mặt tại Không gian đọc Củ Chi do cô giáo Huỳnh Thị Thanh Phương (giáo viên Trường Tiểu học An Phú 2, xã An Phú, huyện Củ Chi) sáng lập để tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi tại ấp.

Tay quệt quệt mồ hôi sau một ngày vất vả, Thảo Vy và các bạn đang xúm lại dọn dẹp giấy bóng, quét dọn lại sân. Vài ba bạn được phân công vào dọn cháo lót bụng trước khi trở về TP kẻo trời tối muộn.

Thảo Vy bảo các em đến chơi với bọn trẻ từ sáng. “Năm nay vui lắm chị, có 60 em trong ấp qua đây chơi Trung thu. Sáng chúng em tổ chức cùng các bé làm đèn, dán hình lên đèn... Các bé rất khéo tay! Năm nay, chúng em có thêm mối bên trường tiểu học, rồi những bạn sinh viên bên khoa Tiểu học, cả các anh chị đã đi làm cũng giúp đỡ chúng em rất nhiều nên có thêm nhiều sách cho các em, còn có cả bộ sách nữa. Đa phần là sách cũ thôi nhưng mong là sẽ bớt gánh nặng đầu năm cho gia đình các em!” - Thảo Vy vui vẻ kể chuyện.

Để có mặt ở ấp đúng 8 giờ 30 sáng tổ chức Trung thu cho các em, 18 thành viên của đội đã phải tập hợp ở ký túc xá trường từ lúc 6 giờ sáng.

“Bạn đi xe máy, bạn bắt xe buýt, có bạn đạp xe… nhà xa lắm nhưng đều muốn tới vui Trung thu cùng các em. Chúng em sắp xếp lại đồ đạc, 6 giờ 30 bắt đầu lên đường. Đến 8 giờ 30 chúng em có mặt tại đây” - một tình nguyện viên kể chuyện.

Cô giáo Huỳnh Thị Thanh Phương vừa tranh thủ sắp xếp lại sách báo, vừa liên tục giục: “Mấy đứa vào ăn nhanh không trời tối!”.

Nhìn về phía những sinh viên tình nguyện vẫn đang tất bật dọn dẹp, cô cười hồn hậu: “Hôm nay không có mấy đứa chắc cô đuối luôn. Cả đội đến đây từ sáng, tất bật cả ngày rồi, mấy đứa trẻ con trong ấp thấy sinh viên tình nguyện về vui lắm, quậy từ sáng tới giờ”.

Dưới đây là một số hình ảnh:



Đèn Trung thu do sinh viên tình nguyện và các bé cùng làm.





Một đoạn đường vào Củ Chi.



Niềm vui khi nhận được quà.



Cô giáo Huỳnh Thị Thanh Phương (giáo viên Trường Tiểu học An Phú 2).