Tiền trong vali bỏ rơi là tiền giả

Theo kết luận Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, các mẫu tiền polymer với hai mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng do Công an TP Phan Thiết trưng cầu đều là tiền giả. Hiện Công an TP Phan Thiết đã thu hồi được hơn 22 triệu đồng và vận động người dân nhặt được đem nộp.

Trong lúc đang thi công mương thoát nước cạnh quốc lộ 1A ở khu vực trên, xe đã múc phải một lượng tiền lớn có mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Hàng chục người đi đường đã lao vào giành giật số tiền trên.

PHƯƠNG NAM