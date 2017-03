Tiếng khóc xé lòng của người mẹ 14 tuổi tại tòa

Theo cáo trạng, bị cáo chung sống như vợ chồng với chị Thu (mẹ ruột bị hại) tại một cái chòi ở xã An Tịnh. Em N. (bị hại, sinh năm 2002) sống với bà ngoại ở thị trấn Trảng Bàng. Em N. thường xuyên đến chòi để phụ mẹ bán trái cây. Lợi dụng lúc chị Thu đi vắng, bị cáo đòi quan hệ với em N. và được em đồng ý. Tính từ giữa tháng 9-2015 đến tháng 10-2016, cả hai đã quan hệ ba lần. Đầu tháng 3-2016, gia đình thấy em N. có dấu hiệu không bình thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết em N. đã mang thai 20 tuần. Gia đình đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Trảng Bàng để yêu cầu xử lý hình sự. Năm ngoái, tôi từng tham gia buổi nói chuyện chuyên đề “Luật bàn tay - bài học giới tính đầu tiên cho trẻ mầm non” do Hội quán Các bà mẹ tổ chức. Câu chuyện BS Nguyễn Lan Hải, chuyên gia giáo dục giới tính, chia sẻ vẫn khiến tôi ám ảnh: “Cô bé năm đó được mẹ gửi về quê chơi với dượng trong mùa hè. Người dượng thú tính đã ép bé dùng tay để thỏa mãn cho gã, nếu không làm sẽ bị đánh. Hậu quả bé bị khủng hoảng và có những hành vi bất thường như rửa tay liên tục, hơ tay trên lửa, thậm chí là nhúng cả bàn tay vào nước sôi …Hiện tại bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vì rối loạn tâm thần”. Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng người gây hại cho em. Nhưng ai sẽ trả lại cho em tuổi 14 hồn nhiên vô lo vô nghĩ, ai sẽ bù đắp cho em những chấn thương tâm lý sau này. Và đứa trẻ ra đời không phải bằng kết trái tình yêu liệu có được hạnh phúc trọn vẹn?