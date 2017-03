Tiếp tục đề phòng ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Một đoạn đường tại quận Tân Bình bị ngập sâu trong nước ngày 9/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Mực nước cao nhất sáng 27/10, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,75m (dưới báo động (BĐ) 3: 0,05m), tại Mỹ Tho: 1,66m (trên BĐ3: 0,06m); trên sông Hậu tại Long Xuyên: 2,11m (dưới BĐ2: 0,09m), tại Cần Thơ: 1,86m (dưới BĐ3: 0,04m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,51m (ở mức BĐ3).Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 28-29/10. Mực nước đỉnh triều tại các trạm chính vùng cuối nguồn sông Cửu Long lên mức báo động BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Sài Gòn lên trên BĐ3 từ 0,1-0,15m.Các vùng ven sông, kênh rạch và vùng trũng trong thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phòng nguy cơ ngập úng.Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 27/10 tại các khu vực trên cả nước như sau:Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Theo Vietnam+