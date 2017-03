Tiếp tục làm rõ vụ báo cướp giả chiếm đoạt trên 2,7 tỉ đồng

Đó là Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Lê Thanh Bạch, Lê Thanh Hiệp và Lê Thanh Thảo (cùng ngụ ở tỉnh Hậu Giang). Cả năm bị bắt khẩn cấp vào tối 31-5.

Qua điều tra ban đầu, anh Lê Văn Tùng - chủ tiệm vàng Lê Phát (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) giao Lê Thanh Hoàng đi giao dịch mua bán vàng cho tiệm. Trưa 30-5, anh Tùng đưa cho Hoàng hơn 45 lượng vàng 24k và 30 lượng vàng SJC để giao cho hai tiệm vàng ở TP Long Xuyên (An Giang). Sau đó, Hoàng báo tin đã đi Long Xuyên giao vàng và nhận lại số tiền hơn 2,7 tỉ đồng cho anh Tùng. Tuy nhiên, trên đường về, Hoàng đã bị cướp toàn bộ số tiền nên đến Công an quận Ô Môn trình báo. PC45 Công an TP Cần Thơ vào cuộc và làm rõ Hoàng báo cướp giả để chiếm đoạt toàn bộ số tiền bán vàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận do nợ nần nên rủ Trường, Bạch, Hiệp, Thảo cùng tham gia báo cướp giả, chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 1,5 tỉ đồng tại nhà Hoàng.

PC45 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

GIA TUỆ