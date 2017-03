Tiếp tục nắng nóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Trung tâm dự báo KTTVTW vừa nhận định, trong 4 ngày vừa qua (từ 5/5 đến nay), trên toàn lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ khu vực phía Đông Bắc Bộ) đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, đặc biệt khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng gay gắt.

Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến cho các tỉnh Phía Bắc là 37 - 39 độ, nhiều nơi ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình nhiệt độ đã vượt lên trên 40 độ như: Mường La (Sơn La): 40,5 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa): 41,0 độ; Tương Dương (Nghệ An): 41,4 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình): 40,7 độ... Nơi có nhiệt độ cao nhất tính đến thời điểm này là Quỳ Châu (Nghệ An): 41,8 độ.

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ. Nhiệt độ một số nơi đã vượt quá 37 độ như Ayunpa (Gia Lai): 38,7 độ; An Khê: 37,8 độ; TP. Hồ Chí Minh: 37,6 độ...

Hiện nay, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông nên khu vực các tỉnh phía tây Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38 - 39 độ, riêng vùng núi phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ có thể lên trên 40 độ.

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ.

Đợt nắng nóng gay gắt ở các tỉnh phía Bắc sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Theo Kiều Minh ( VTC News)