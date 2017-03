Tiếp viên bị choáng vì máy bay VNA "rơi tự do"

Máy bay bị rung lắc mạnh, hạ độ cao đột ngột khiến cho các khay thực phẩm phục vụ suất ăn cho hành khách bị vung vãi trong khắp nơi







Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết một chuyến bay của hãng từ Bangkok về Hà Nội ngày 6-8 đã đi vào vùng nhiễu động. Máy bay bị rung lắc mạnh, hạ độ cao đột ngột khiến hành khách có cảm giác như máy bay "rơi tự do". Có hành khách trên máy bay đã ghi lại hình ảnh trên máy bay sau khi đi vào vùng nhiễu động và đưa lên mạng.Theo đó, cú rung lắc và "rơi tự do này" đã khiến các khay thực phẩm phục vụ suất ăn cho hành khách bị vung vãi trong khắp nơi, một vài tủ đựng thức ăn trong khoang bếp cuối máy bay cũng bị đổ.Sự cố này khiến cho 2 tiếp viên đang phục vụ trên chuyến bay bị choáng, một hành khách khác bị đau chân. Sau khi ra khỏi vùng nhiễu động, máy bay đã vận hành trở lại và hạ cánh an toàn.Trong hoạt động của ngành hàng không, hiện tượng máy bay rơi vào vùng nhiễu động đôi khi vẫn xảy ra do ảnh hưởng của thời tiết. Trao đổi với Báo Người Lao Động, một cựu phi công Vietnam Airlines cho biết hiểu đơn giản, vùng nhiễu động là một đám mây. Trong đám mây đó chứa gió quẩn, có luồng gió đẩy lên, có luồng đẩy xuống, đẩy ngang khiến máy bay bị xóc lắc, chao đảo, gây cho hành khách cảm giác như máy bay bị hẫng, bị rơi tự do từng hồi. Thời gian máy bay rơi vào vùng nhiễu động chỉ khoảng vài giây đến 1 phút và thường không nguy hiểm đến mức mất độ cao phải sử dụng mặt nạ ôxy.Trên mỗi máy bay đều có thiết bị rada phát tín hiệu cảnh báo nhiễu động ở phía trước khi còn cách xa hàng chục km. Tùy theo mức độ cảnh báo của rada, phi công quyết định bay xuyên qua đám mây đó hoặc liên lạc với đài không lưu cho phép bay vòng qua bên trái, bên phải, bay lên cao, xuống thấp để tránh.