Tiếp viên hàng không và "bi kịch đốt tiền"

Trả giá đắt về sức khỏe Thanh, sinh năm 1983, ngụ tại TP.HCM, nữ tiếp viên hàng không chuyên bay tuyến nội địa Việt Nam tâm sự: “Mọi người cứ xuýt xoa ôi sao thu nhập của tiếp viên hàng không cao thế, tới vài chục triệu đồng/tháng. Ừ thì so với mặt bằng chung, thu nhập như thế là khá thật nhưng có ai biết các nguy cơ hiểm nghèo mà chúng em gặp phải đâu. Để được hưởng một mức thu nhập như thế chúng em phải trả giá rất đắt.” Thanh cười nói: “Chẳng hạn em đang nói chuyện với chị đây này, ngồi xa em chẳng nghe thấy gì cả. Làm việc lâu ở môi trường trên không làm em bị… điếc tạm thời. Gần như tụi em đứa nào cũng bị thế”. Thanh còn giải thích rõ hơn những rủi ro trong nghề của mình. Cô cho biết nếu chẳng may bị té ngã trên máy bay do đi không vững sẽ vô cùng rắc rối. Đôi khi ở dưới mặt đất đó chỉ là một chấn thương nhỏ, nhưng ở trên không máu loãng, rất khó cầm, có khi máu chỉ ngưng chảy cho tới khi máy bay tiếp đất. Nguy cơ đe dọa tính mạng tiếp viên hàng không lúc nào cũng trùng trùng. Máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, bị sóc, hẫng, dù đã được tập luyện rất kỹ nhưng không tiếp viên hàng không nào dám chắc chắn 100% mình không bị va đập, bị ngã. Nếu bị ngã thì chấn thương, chảy máu là chuyện khó tránh khỏi. “Với những chuyến bay dài, nhiều tiếng đồng hồ mà bị chảy máu thì coi như…xui, mất mạng như chơi.” – Thanh nói. Thanh kể có tiếp viên mới vào nghề, khi biểu diễn demo (đứng giữa máy bay làm các động tác hướng dẫn thoát hiểm cho hành khách) lúc máy bay cất cánh, đi giày cao gót, đứng không vững bị ngã dúi dụi. Thanh cho biết thêm, khi mới đi làm, lúc ký hợp đồng, cô cũng như nhiều nữ đồng nghiệp khác phải cam kết không được sinh con trong vòng 3 năm. Tội nhất là mấy chị tiếp viên mới sinh phải bay chuyến xa lòng cứ nóng như lửa đốt vì nhớ con. Tuy nhiên, tất cả những ai đã chọn nghề này đều hiểu và chấp nhận. Thanh Huyền