Tiếp viên Vietnam Airlines bị khách Trung Quốc quấy rối

Hành động gây rối, tấn công tiếp viên hàng không của người khách này xảy ra từ khi máy bay cất cánh đến khi vào lãnh thổ Việt Nam. Hành khách này sau đó đã bị khống chế. Máy bay hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng.



Vụ việc hành khách (ngoại lẫn nội) quấy rối tiếp viên hàng không xảy ra liên tiếp thời gian gần đây.



Cuối tháng 1.2012, khi chuyến bay VN120 từ Frankfurt (Đức) về TP.HCM bay được khoảng 4 tiếng, hành khách Nguyễn Ngọc Đức do say rượu đã liên tục chọc ghẹo, gây rối với nữ tiếp viên.



Sau đó, hành khách này có hành động đánh một nam tiếp viên và cả hành khách gần đấy. Nguyễn Ngọc Đức đã bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.



Theo Nghị định 60/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành khách quấy rối sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm; mức phạt cao nhất là 5 triệu đồng.



Theo Phương Hòa - M.Hà

(TNO)