Xác định được thủ phạm, công an phường đến nhà mời Hoan lên làm việc. Biết chuyện, gia đình gọi điện thoại kêu Hoan ra đầu thú, Hoan nói tỉnh bơ: “Ba mẹ yên tâm, con sẽ ra đầu thú khi tiêu hết tiền, nhắn các chú công an khỏi tìm mất công”. Đúng như lời hứa, sau khi không còn một xu dính túi, Hoan về nhà nhờ cha mẹ đưa đến công an.

DIỄM TRÂM