Tiêu hủy 176.000 gói thuốc lá nhập lậu

Đây là toàn bộ số thuốc lá ngoại nhập lậu đã bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.Đà Nẵng), Công an Q.Liên Chiểu, Công an H.Hòa Vang cùng Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, tịch thu từ đầu năm 2012 đến nay.

Trong đó, đa phần là thuốc lá ngoại nhập nhãn hiệu Jet, 555, Hero… với tổng giá trị hàng hóa khoảng 1,7 tỉ đồng.

Hội đồng tiêu hủy phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng đưa toàn bộ số thuốc lá trên đi tiêu hủy tại bãi rác Khánh Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu.

Theo Nguyễn Tú (TNO)