Tiêu hủy 72kg đỉa sấy khô đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam

Ngày 16/11, trao đổi với PV, Công an xã Thành Long, huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, rạng sáng 14/11, trên đường tuần tra tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, lực lượng công an xã phát hiện xe máy mang BKS: 70B1 – 170.94 có dấu hiệu khả nghi do chở cồng kềnh, chạy với tốc độ cao từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam.

Đỉa sấy khô được vận chuyển từ biên giới Campuchia qua Việt Nam

Tại đây, lực lượng tuần tra tiến hành theo dõi và ngay sau đó đã chặn được xe của người thanh niên.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xã phát hiện 2 bao tải chứa đỉa đã sấy khô. Ngoài ra, thanh niên này còn vận chuyển nhiều hàng hóa khác gồm 2 tấm gỗ xẻ đã thành phẩm, 1 máy may công nghiệp không rõ nguồn gốc…

Bước đầu, thanh niên điều khiển xe máy khai nhận tên Lâm Văn Việt (31 tuổi), ngụ ấp Thành Đồng, xã Thành Long, đã vận chuyển số hàng hóa trên nhưng không biết bên trong 2 bao trải là đỉa đã sấy khô. Lâm khai nhận, một phụ nữ ở xã Thành Long, huyện Châu Thành thuê Việt chuyển đến khu vực Trảng Lớn, thuộc xã Thái Bình của huyện này. Việt cho biết thêm, khi được thuê, người phụ nữ này chỉ nói hàng vận chuyển là thuốc nam và cá khô chứ không cho biết đó là đỉa đã sấy khô.

Cũng trong ngày 16/11, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định tiêu hủy toàn bộ số đỉa trên. Ông Khải cho biết thêm, đây là vụ vận chuyển đỉa thứ 4 trong tỉnh bị bắt quả tang từ trước đến nay. Tuy nhiên, 3 vụ trước đều là đỉa còn sống. Ông Khải nói: “Tất cả số đỉa trên đều có nguồn gốc từ biên giới Campuchia vận chuyển sang Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa rõ đường đi tiêu thụ”.

Theo Hoàng Tuấn (Người đưa tin)