Tiêu hủy hơn 20 tấn bánh mứt Tết "không biết từ đâu ra"

Theo L.ANH (TTO)



Đây là đợt tiêu hủy thứ hai của lô hàng này. Trước đó, đã có trên 18 tấn bánh kẹo, thực phẩm các loại cùng lô được nhập lậu về tạm giữ ở Gia Lâm, Hà Nội chờ tiêu thụ đợt tết bị buộc tiêu hủy.Theo Cục An toàn thực phẩm, số hàng này bị thu giữ sau khi Cảnh sát môi trường Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm Hà Nội ra quân kiểm tra thực phẩm tết.Tổng số hàng hóa bị bắt giữ lên tới trên 23 tấn táo khô, nho khô, bánh kẹo, hạt dẻ cười… đều không có hóa đơn chứng từ.Dịp này, Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội cũng thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm đợt hai (kiểm tra thực phẩm dịp tết).Theo đó, 46 mẫu thực phẩm được kiểm tra cho kết quả có phát hiện chất tạo ngọt và chất bảo quản, nhưng chưa có mẫu nào cho kết quả tồn dư hóa chất quá mức cho phép.Bên cạnh đó, 10/10 mẫu hạt khô đều cho kết quả tổng số nấm men nấm mốc nằm trong giới hạn quy định.