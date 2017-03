"Tìm bạn gái qua mạng" để bán

Qua công tác trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng phát hiện gần đây, trên địa bàn thành phố có một số nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, rủ rê, lôi kéo các thiếu nữ trẻ vào con đường ăn chơi, trụy lạc rồi đưa đi Trung Quốc bán.

Các đối tượng vụ án.

Cùng thời điểm, một số người dân ở huyện Kiến Thụy đã đến cơ quan Công an với tâm trạng hoang mang, lo lắng, trình báo việc con gái họ mất tích, nghi bị lừa bán ra nước ngoài. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Hải Phòng đã khẩn trương xác lập chuyên án, đấu tranh nhằm làm rõ đường dây tội phạm nguy hiểm này và kịp thời giải cứu các nạn nhân.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã dựng lên một đường dây tội phạm, trong đó, 3 đối tượng cầm đầu là các tên: Phùng Ngọc Tùng, 25 tuổi, ĐKNKTT số 12/5B đường Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, tạm trú tại ngã ba Đình Vũ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng; Cao Thị Chiên, 22 tuổi, ĐKNKTT ở tổ 9, phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh và Dương Vĩnh Khánh 19 tuổi, ĐKNKTT số 14/145 đường Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Qua những đêm "chat" trên mạng Internet, cả 3 kết bạn, rồi sống với nhau kiểu bầy đàn. Đây là những đối tượng tuy chưa có tiền án, tiền sự, song đều là những kẻ du đãng, ăn chơi trác táng, thường xuyên sử dụng "ma tuý đá". Hầu hết sàn lắc, bar rượu, nhà nghỉ ở Hải Phòng là nơi cư trú của chúng. Để có tiền ăn chơi, Chiên, Tùng và Khánh bàn nhau dụ dỗ và lừa các cô gái trẻ, đưa qua biên giới.

Trước đây, chính Cao Thị Chiên cũng đã từng là nạn nhân của tệ buôn bán phụ nữ. Thời gian phiêu bạt nơi đất khách quê người đã tạo cho Chiên một tính cách lì lợm và rất thông hiểu những mánh khoé của các đường dây buôn người, cũng như những mối quan hệ của thị trường ngầm này. Chiên còn bày cho đồng bọn các "chiêu" làm quen với các cô gái quê và các nữ sinh, và đã có không ít nạn nhân sa vào bẫy của bọn chúng.

Trước những chứng cứ thu thập được về đường dây tội phạm này, ngày 20-1-2010, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp Cao Thị Chiên, Phùng Ngọc Tùng và Dương Vĩnh Khánh khi ba tên đang cắm đầu trong các quán Internet trên các đường Lạch Tray, Hạ Lý và Đình Đông ở Hải Phòng để tìm kiếm "bạn gái" nhẹ dạ qua mạng.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng thú nhận, vào 6-2009, bằng "chát", chúng đã làm quen được với chị Nguyễn Thị Hương, 18 tuổi và chị Phạm Thị Huệ, 17 tuổi, đều ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau đó, Tùng và Khánh đã dệt nên một tình yêu thật đằm thắm với 2 con mồi này. Khi có vẻ đã gắn bó, chúng rủ hai chị sang Trung Quốc buôn máy tính, rồi thừa cơ bán họ cho một phụ nữ tên Hoa, ở tỉnh Phúc Kiến lấy 20.000 NDT.

Khoảng 9-2009, vẫn với kịch bản trên, được dàn dựng lại công phu, Chiên, Tùng và Khánh trong vòng một tháng đã dắt được 3 nữ thanh niên khác gồm các chị Trần Thị Thường, 22 tuổi, ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng; Nguyễn Thị Hà My và Nguyễn Thị Yến ở quận Lê Chân, Hải Phòng vào "bẫy tình", rồi bán tiếp cả 3 người cho một phụ nữ khác cũng ở Trung Quốc lấy 24.000 NDT.

Trung tá Phạm Đình Thanh, Đội trưởng Đội công tác số 10 cho biết, công tác điều tra cho thấy, hiện các đường dây mua bán phụ nữ trên địa bàn Hải Phòng còn dùng vật chất cám dỗ các nữ sinh đang tuổi thích giao du như cho ĐTDĐ, máy tính, rủ đi du lịch, thậm chí còn đưa họ vào khách sạn sử dụng ma tuý "đá" để dễ đưa đi bán. Đặc biệt, chúng nhằm vào con em ở các gia đình ít được quan tâm quản lý, giáo dục để rủ rê, lôi kéo. Những cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, hầu hết đều dạt vào các ổ mại dâm và rất khó tìm đường về với gia đình.

Cũng trong 1-2010, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với C14 Bộ Công an, Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an Quảng Ninh và Công an Trung Quốc giải cứu thành công cho các chị Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Thường trở về đoàn tụ với tổ ấm gia đình; đang nỗ lực tìm kiếm, giải cứu cho những người bị hại khác.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục công tác điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.





