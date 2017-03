Tìm được cháu bé bị bắt cóc và thủ phạm Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Lệ (tức Mai). Do cơ quan điều tra đã xác định chính xác và áp sát đối tượng nên Lệ

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan, bác sĩ chuyên khoa 2 - Bệnh viện C cho biết đối tượng này đã điều trị vô sinh nhiều năm nay và hiện vẫn đang điều trị tại Khoa sản 2 (cùng khoa với mẹ cháu bé sơ sinh bị bắt cóc).



Nguồn tin từ Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, manh mối để tìm ra cháu bé là xuất phát từ một người lái xe taxi. Ngay sau khi cơ quan công an thông báo đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận thông tin về cháu bé, người lái xe taxi này đã nghe được trên đài VOV Giao thông vào ngày 7/11 và liền cung cấp ngay cho bên công an thông tin quý giá về một đối tượng khả nghi, trú tại Đông Anh.









Ngay lập tức, Cảnh sát hình sự đã lên phương án và thành lập các đội trinh sát tiếp cận với địa điểm nghi vấn. Đến 14 giờ 30 ngày 8/11, các lực lượng đã áp sát nơi đối tượng trú ẩn và giải thoát cháu bé, mà không gặp bất kỳ sự kháng sự nào.



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, có hai đối tượng tham gia vào vụ án này và hiện Cảnh sát hình sự vẫn đang tiếp tục làm rõ.

“Lời khai ban đầu của đối tượng vẫn còn những điểm mâu thuẫn” – Thượng tá Đào Thanh Hải nói- “Cơ sở để bắt giữ đối tượng là ngoài các biện pháp nghiệp vụ Công an chúng tôi phát động phòng trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, những người dân tốt đã cung cấp những nguồn tin có giá trị, thông qua nguồn tin này đã tổ chức xác minh và truy bắt được đối tượng, giải cứu được cháu bé”.

Cụ thể có một tài xế taxi đã rất tinh ý, có trách nhiệm và cung cấp thông tin cho cơ quan công an về một sản phụ chỉ một thân một mình bế cháu bé rời bệnh viện. “Trong khi đó có một đặc điểm dễ nhận thấy là bất cứ sản phụ nào rời bệnh viện đều phải có người nhà đi cùng, cầm đồ đạc, quần áo, chăn màn, bình nước, bình sữa...”- Thượng tá Đào Thanh Hải nói tiếp- “Chúng tôi đã thông tin cho báo chí, rà soát trên đài phát thanh, thông báo cho các hãng taxi để tập trung truy tìm đối tượng chỉ bế vỏn vẹn cháu bé”.

Về cơ sở để xác định đúng cháu Trường, Thượng tá Đào Thanh Hải cho hay: Thứ nhất, căn cứ vào độ tuổi; thứ 2: mỗi cháu bé sinh ra đều có một đặc điểm riêng và gia đình đã cung cấp cho cơ quan điều tra những đặc điểm này. Thứ 3 là lời khai của đối tượng Lệ hoàn toàn phù hợp với tài liệu trinh sát; và cuối cùng nếu cần thiết, gia đình có yêu cầu sẽ tổ chức giám định gen cho cháu.

Quan sát của phóng viên cho thấy, sau 5 ngày bị bắt khỏi vòng tay mẹ, cháu bé trông vẫn khá khỏe mạnh và hồng hào. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ của Bệnh viện C theo dõi sức khỏe .



