Tìm nạn nhân vụ cướp hơn 15.000 USD

Theo lời anh Chương trình báo tại công an, khoảng 19 giờ ngày 23-3, anh chạy xe máy từ Long An đến nhà người thân ở quận Tân Bình, TP.HCM để nhận 15.050 USD (hơn 315 triệu đồng) do cô ruột ở Úc gửi về cho hai người anh của anh Chương.

Sau đó anh Chương bỏ tiền vào ba lô rồi chạy về khu vực An Sương. Khi đến địa phận huyện Hóc Môn, anh rẽ vào đường Bùi Công Trừng chọn chỗ vắng đi vệ sinh. Bất ngờ lúc này có hai thanh niên đi trên một xe máy xông tới dùng hung khí uy hiếp, đạp ngã anh Chương xuống đường rồi cướp ba lô tiền cùng xe máy tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, anh Chương đã chạy bộ đến một nhà dân cách hiện trường khoảng 200 m để cầu cứu. Ngay sau đó người dân đã đưa anh đi cấp cứu và trình báo cho Công an xã Nhị Bình.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy cùng chiếc ba lô của anh Chương bị vứt tại bãi rác trong một con hẻm thuộc ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn). Số tiền hơn 15.000 USD trong ba lô đã biến mất.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi lên tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ diễn biến vụ cướp thì anh Chương cùng vợ đã rời khỏi nơi tạm trú tại thị xã Thuận An (Bình Dương) đi đâu không rõ.

Cơ quan CSĐT kêu gọi anh Chương sớm liên hệ Đội 9 PC45 gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang để tiến hành làm rõ vụ việc.

HT