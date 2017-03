Tìm ra 'thủ phạm' làm thịt lợn chín chuyển màu đỏ máu

Thịt lợn chuyển sang màu đỏ gây hoang mang trong dân

Nguyên nhân dẫn tới thịt lợn có màu đỏ như máu sau khi luộc chín tại Hà Tĩnh là do vi khuẩn hoặc một loại nấm nào đó

Đó là nhận định của ông Phan Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh. Như đã đưa tin,

ngày 19-3 gia đình bà Nguyễn Thị Sâm và gia đình ông Nguyễn Xuân Quế (cùng trú tại tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) có mua thịt và xương sườn lợn ở một cửa hàng thịt tại thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau đó ít ngày, toàn bộ số thịt được luộc chín này đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu.Thông tin về số thịt này chuyển sang màu đỏ tươi như máu đã khiến nhiều người dân Hà Tĩnh rất hoang mang, lo sợ.Sau khi nhận được thông tin về hiện tượng thịt lợn đã luộc chín tự nhiên xuất hiện màu đỏ lạ, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Hà Tĩnh đã cho người xuống tận nơi lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.“Tiến hành đồng thời nhiều biện pháp thử mẫu, chúng tôi đã loại trừ khả năng thịt đổi màu do phẩm màu tác động. Màu đỏ xuất hiện trên miếng thịt là do một loại nấm hoặc vi khuẩn nào đó gây ra", ông Phan Văn Hùng cho biết.Tuy nhiên, để xác định chính xác là loại nấm hoặc vi khuẩn gì thì Chi cục đã phải gửi mẫu thịt ra Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia để xác định cụ thể loại nấm gì đã gây ra màu đỏ lạ ở thịt, ông Hùng nói thêm.Cũng theo nhận định của ông Hùng, sinh vật xuất hiện có thể do sau khi chế biến xong, thể không được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh mà để ở ngoài giàn thức ăn ở môi trường bên ngoài, tạo điều kiện cho sinh vật phát triển.

Hiện, Chi cục VSATTP Hà Tĩnh đã có công văn gửi cho các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh về việc khuyến cáo với người tiêu dùng nên bảo quản thực phẩm đúng quy trình sau khi chế biến. Khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu lạ thì không nên sử dụng và kịp thời báo ngay cho Chi cục VSATTP Hà Tĩnh để làm rõ nguyên nhân.

Theo VTV News