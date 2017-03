Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân không có tên trong DS

Nạn nhân được xác định có đi trên chuyến cano định mệnh nhưng không tên trong DS báo cáo ban đầu. Như vậy hiện nay vẫn chưa biết chính xác trên cano có bao nhiêu người. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác định số nạn nhân. 15g00: Theo MRCC Khu vực III, đội cứu hộ đã phát hiện thêm 1 thi thể bị trôi dạt vế hướng Vũng Tàu cách hiện trường khoãng 1,5 hải lý.

Nạn nhân là Hoàng Trung Biên (Sinh năm 1985). Hiện thi thể được chuyển về Vũng Tàu.

Vào lúc 15 giờ 30, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến Sở Chỉ huy tiền phương đặt trụ sở tại UBND huyện Cần Giờ để kiểm tra đôn đốc việc tìm kiếm nạn nhân. 10g30: Trung tâm MRCC Khu vực III (Vũng Tàu) cho hay đã tìm thấy thi thể tài công Phạm Duy Phúc vào lúc 10 giờ 30 sáng nay. Nạn nhân được chuyển về BV Vũng Tàu và bàn giao cho gia đình. Như vậy hiện nay đội cứu hộ đã tìm được 5 nạn nhân trong số 9 người mất tích. Trước đó, vào lúc 9 giờ 00 hai nạn nhân Nguyễn Thị Khiêm Hoàng (SN 1993) và Hà Tiến Sơn cũng đã được tìm thấy gần khu vực xảy ra tai nạn. Đội cứu hộ thuộc MRCC khu vực III đưa 2 nạn nhân về Vũng Tàu thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi đưa về với thân nhân.

Đội cứu nạn thuộc MRCC khu vực III đang đưa nạn nhân Nông Thị Phin lên tàu cứu hộ . Ảnh do MRCC cung cấp

Chiều 3-8, thi thể chị Nông Thị Phin, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy, đã được đưa về TP Vũng Tàu. Theo lực lượng cứu hộ, chị Phin bị kẹt phía trong cabin, không thoát ra được khi canô lật úp. Lúc tàu cứu hộ kéo chiếc canô bị lật đi thì thi thể chị Phin nổi lên, trên người vẫn mặc áo phao. Tới tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa thi thể anh Can Hoàng Phương Khanh về Vũng Tàu. Chiếc canô bị nạn (số hiệu H29-BP) cũng được lai dắt về tới vùng biển Vũng Tàu. Nạn nhân mất tích đã được tìm thấy: - Nông Thị Phin - Can Hoàng Phương Khanh - Hà Tiến Sơn - Nguyễn thị Kim Hoàng. - Phạm Duy Phúc (lái tàu) - Hoàng Trung Biên (1985) - Trần Hữu Hiệp (1988) 21 người thoát chết trong đêm Lúc 21 giờ ngày 2-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3 (Vungtau MRCC) và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM nhận được tin báo tàu H29-BP chở 30 người từ Tiền Giang về Vũng Tàu bị lật. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 20 km và cách biển Cần Giờ hơn 10 km. Canô bị chìm do Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe, KCN Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) thuê của Công ty Cổ phần Việt Séc (KCN Đông Xuyên, TP Vũng Tàu) để chở công nhân đi Vũng Tàu. Canô xuất phát từ Vàm Láng, Gò Công Đông lúc 17 giờ 30 ngày 2-8. Đến khoảng 19 giờ thì gặp sóng to, gió lớn nên lật úp. Trên tàu (vỏ composite, dài 11 m, rộng 3 m, trọng tải 3.000 kg, gắn máy Yamaha 200 cv) chở 30 người gồm năm nam, 25 nữ. Đến hơn 1 giờ ngày 3-8, lực lượng cứu hộ đã vớt được 21 người, đưa vào cấp cứu tại BV Lê Lợi (Vũng Tàu) và BV Cần Giờ (trong đó có hai vợ chồng chuyên gia người Mỹ là John Heine Mann và vợ là Gloria Heine Mann). Tới 11 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đầu tiên mới được tìm thấy. Công nhân Nguyễn Trung Hiếu khóc nức nở khi báo tin cho gia đình mình vừa thoát chết. Ảnh: X.NGỌC Chưa hết bàng hoàng, công nhân Đoàn Hồng Thắng run run kể: Công ty thuê tổng cộng ba canô để chở 65 người đi ăn đám cưới ở Vũng Tàu. Hai chiếc kia nhỏ hơn nên chở ít người, riêng chiếc H29-BP chở đến 30 người. Thấy canô chở nặng, anh và nhiều người đã mặc áo phao vào ngay từ lúc mới lên canô. “Trên đường đi, lái tàu có vẻ không rành đường nên liên tục gọi điện thoại hỏi thăm. Tôi đã mở điện thoại sử dụng định vị dẫn đường nhưng anh ta không quan tâm”. Cũng theo anh Thắng, trước khi bị đánh chìm, đã hai lần canô bị nghiêng hẳn một bên do sóng đánh rất mạnh. Tới khoảng 19 giờ, khi canô đến khu vực Cồn Ngựa, tàu bẻ lái hướng về phía biển Vũng Tàu thì gặp sóng lớn đánh ngang thân gây lật úp. Chỉ tay về góc phòng cấp cứu, anh Thắng cho biết: “May nhờ có anh Cương gọi điện thoại báo về cho công ty, chúng tôi mới được cứu sống…”. Có thông tin: Hai canô gặp tàu bị nạn không cứu Anh Nguyễn Văn Cương (công nhân tổ máy) cho biết khi thấy canô sắp lật, anh nhanh trí rút điện thoại ra giơ tay lên khỏi mặt nước để điện thoại không hỏng rồi gọi điện thoại báo tin cho giám đốc công ty. Công ty lập tức báo tin đến các lực lượng cứu nạn. Sau khi liên lạc được với công ty, anh Cương vội vất điện thoại để lao đến cứu các đồng nghiệp. Nhờ bơi giỏi, anh giúp được một số người mặc áo phao rồi dìu họ đến bám vào thân canô đang bị lật úp. Anh Đặng Hồng Phương (tổ bảo trì) cũng đưa được nhiều người bám vào canô nhưng rồi đành bất lực nhìn những người ở xa đuối sức và chìm xuống biển đen. “Cứ nhắm mắt là tôi nghĩ đến cảnh các đồng nghiệp chìm dần nhưng mình lực bất tòng tâm, không thể cứu nổi họ… Thật quá đau lòng!” - anh Phương nghẹn ngào. Anh Cương, anh Phương và anh Thắng cùng khẳng định vào khoảng 21 giờ, anh và nhóm người bị nạn nhìn thấy có hai chiếc canô chạy đến cách nơi bị nạn khoảng 500 m. Tuy nhiên, hai canô này không dừng lại mà chạy đi luôn mặc mọi người lớn tiếng kêu cứu (?!). Do trời tối, khoảng cách xa nên họ không xác định được đó có có phải là hai canô đi cùng đoàn hay không. Sức chở 12 người nhưng chất tới 30 người Danh sách những người mất tích 1. Nguyễn Bá Đức (SN 1983) 2. Đào Mạnh Cương (SN 1985) 3.Trần Duy Quốc Hiệu (SN 1985) Theo tìm hiểu của chúng tôi, canô H29-BP là một trong hai chiếc tàu được Liên doanh Vietsovpetro và Công ty Việt Séc bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm nhiệm vụ (ngày 10-6). Tuy nhiên, đến ngày 9-7, do phát hiện canô H29-BP có một số hư hỏng kỹ thuật, Bộ đội biên phòng tỉnh đã bàn giao lại tàu cho Công ty Việt Séc để sửa chữa. Việc Việt Séc cho thuê chiếc tàu này phía Bộ đội biên phòng tỉnh không hay biết. Theo thông số kỹ thuật, canô H29-BP có cabin kín, được sử dụng để vận chuyển hành khách hoặc công tác tuần tra trên biển. Bên trong cabin có hai ghế ngồi cho tài công và phụ lái và hai băng ghế dọc hai bên cho hành khách. Ở giữa có một lối đi từ mũi tàu ra phía sau đuôi tàu. Xung quanh cabin được gắn các ô kính. Tàu được trang bị động cơ công suất 250 HP, được chở tối đa 12 người kể cả lái tàu. Nhưng như đã nói ở trên, chiếc tàu này đã chở tới 30 người khi gặp nạn. Sáng 3-8, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và bà Võ Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã đến BV Cần Giờ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ do Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chỉ huy) vẫn đang tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. NHÓM PV - CTV